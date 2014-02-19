بالصور.. الحريري للمشير السيسي: مصر دولة محورية ورائدة فى المنطقة

ذكر المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، أن المشير عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، برئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى، الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية اللبنانية وتبادل الرؤى حول تطورات الاوضاع التى تشهدها المنطقة.

وأعرب سعد الحريرى عن تهنئة الشعب اللبناني لمصر بنجاحها فى المضى قدما لتنفيذ خارطة المستقبل، مؤكدا على دور مصر كدولة محورية ورائدة فى المنطقة وأحد الدعائم الهامة لحماية الامن والاستقرار والسلام بالشرق الاوسط.

كما قدم التهنئة للمشير السيسى علي ترقيه سيادته إلى رتبتة الجديدة متمنيا له دوام التوفيق والتقدم .