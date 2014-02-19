بالصور..أمن أسيوط يداهم منزل مسجل خطر متهم بقتل ضابطين شرطة ويتمكن من قتله

داهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات قتالية منزل المتهم الهارب ناصر الفولى المتهم بقتل ضابطين بمركز شرطة ديروط وإصابة ضابط آخر.

وكان اللواء طارق حسن مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من يفيد ورود معلومات الى مركز شرطة ديروط بوجود الشقى الخطر ناصر فولى منصور المتهم بقتل كلا من الرائد الشهيد محمد حامد عبد الحكيم طه ،والرائد الشهيد محمد يوسف عبد العظيم عبد الرسول ، والذين استشهدوا اثاء قيامهم بمأمورية لضبط المذكور بتاريخ 7- 8- 2013 على اثر قيامه بارتكاب جرائم خطف بدائرة مركز ديروط.

وعند وصول القوات الى مكان اختباء الشقى المطلوب بمنزله بادل القوات إطلاق الأعيرة النارية ، الأمر الذى استدعى القوات للرد على مصدر إطلاق النيران لإسكاته ، وعقب ذلك تبين مقتله .

تم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة.