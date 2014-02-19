إضرب موظفي الشهر العقاري بالمنيا للمطالبة بالمساواة مع الخبراء القانونيين

أضرب العاملون بمكاتب الشهر العقاري بمحافظة المنيا عن العمل ، وسادت حالة من الغضب شديد من المحاميين وأصحاب التوكيلات بسبب إعلان الموظفين الدخول فى إضراب عن العمل للمطالبة بالمساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة ، مما تسبب فى وقوع العديد من المشاجرات .

أكد موظفى الشهر العقاري بالمنيا أن ظروفهم سيئة ، وأنهم يعانون أشد المعاناة لتجاهل مطالبهم ، علاوة على مطالبهم بتسويتهم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعى فطبيعة العمل واحده بل وأكثر جهدا لأنها فترتين يوميا .