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إضرب موظفي الشهر العقاري بالمنيا للمطالبة بالمساواة مع الخبراء القانونيين

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إضرب موظفي الشهر العقاري بالمنيا للمطالبة بالمساواة مع الخبراء القانونيين إضرب موظفي الشهر العقاري بالمنيا للمطالبة بالمساواة مع الخبراء القانونيين

الشهر العقاري بمحافظة المنيا

أضرب العاملون بمكاتب الشهر العقاري بمحافظة المنيا عن العمل ، وسادت حالة من الغضب شديد من المحاميين وأصحاب التوكيلات بسبب إعلان الموظفين الدخول فى إضراب عن العمل للمطالبة بالمساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة ، مما تسبب فى وقوع العديد من المشاجرات .

أكد موظفى الشهر العقاري بالمنيا أن ظروفهم سيئة ، وأنهم يعانون أشد المعاناة لتجاهل مطالبهم ، علاوة على مطالبهم بتسويتهم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعى فطبيعة العمل واحده بل وأكثر جهدا لأنها فترتين يوميا .

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