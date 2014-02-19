زيادة عدد الجماهير في السوبر إلى 30 ألف

أكد محمد مرجان مدير مقر الأهلي بالجزيرة أن النادي الأحمر قد حصل على موافقة الأمن بزيادة عدد الجماهير إلى 30 ألف مشجع في مباراة السوبر الإفريقي.

وأكد مرجان للموقع الرسمي للفريق الأحمر أن تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني الذي جرى ظهر الأربعاء مع مسؤولي الكاف والجهات الأمنية على زيادة عدد الجماهير إلى 30 ألف.

وكان الأمن قد حدد في البداية 10 آلاف مشجع لمباراة السوبر قبل أن يوافق على زيادتهم إلى 20 ألف ثم 30 ألف يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم طرح باقي التذاكر المتبقية من الـ30 بعد أن طبع الأهلي 20 ألف تذكرة فقط لمباراة السوبر وطرحت يوم الثلاثاء.

ويلتقي الأهلي بطل دوري الأبطال مع الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم الخميس على استاد القاهرة.