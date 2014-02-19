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بالصورة ...طليق داليا البحيري تزوج قبل وفاته بشهر ونصف!

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بالصورة ...طليق داليا البحيري تزوج قبل وفاته بشهر ونصف! بالصورة ...طليق داليا البحيري تزوج قبل وفاته بشهر ونصف!

نفياً لكل الأقاويل التي ترددت عقب وفاة فريد المرشدي الزوج السابق لداليا البحيري عن عودته قبل وفاته لها، نشرت خالته الفنانة رانيا فريد شوقي صورة تجمع فقيد الحادث الأليم بزوجته الجديدة التي تزوجها قبل وفاته بشهر ونصف فقط حيث كان قد تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى راما.
وكانت داليا قد أصيبت بانهيار شديد أثناء جنازة فريد وهو ما جعل الكثيرين يظنون أنها عادت له.

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سيدتي