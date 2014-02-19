الصحة : نسبة الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة بلغت 17 %

قالت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان انه تم الكشف على 153 ألف و852 مريض من المترددين على المستشفيات خلال اليوم ، مؤكدة استمرار تقديم الخدمه الطبية لجميع المرضى بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية على الرغم من الإضراب الجزئي الذى قام به عدد من الأطباء والصيادلة اليوم.

وقالت الرباط الى أن تقارير المتابعه النهائيه التى تمت من خلال غرفة الأزمات بالوزارة تشير إلى ان نسبة الإضراب الجزئي بلغت 17 % ، حيث أن 428 مستشفى على مستوى الجمهورية من اجمالي 514 لم تشارك فى الإضراب الجزئي اليوم ، فيما شارك 86 مستشفى فقط جزئايا في العيادات الخارجية.

واشارت وزيرة الصحه الى ان 10 محافظات على مستوى الجمهورية قاطعت الإضراب الجزئي اليوم وهم البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادي الجديد والمنوفية والدقهلية والقليوبية ، اضافة الى المستشفيات التابعه للمؤسسة العلاجية والامانة العامه للصحه النفسيه والتامين الصحى.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن غرفة العمليات بالوزارة المنعقده على مدار الساعة اليوم، تعاملت مع جميع الشكاوى التي تلقتها عن طريق الخط الساخن 137 على مستوى الجمهورية، مؤكدة على انتظام تقديم اخدمة الطبية خلال فترة الإضراب الجزئي التى تمت اليوم.

وتتقدم الوزارة والسكان بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي الذين استمروا في تقديم الخدمة للمواطنين خلال هذا اليوم ورفضوا التجاوب مع دعاوى التحريض على الإضراب إعلاءاً لمصلحة الوطن والمواطنين وتقديراً للظرف الوطني الذي تمر به البلاد.