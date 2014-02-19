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ننشر نص قرار المحكمة بتأجيل قضية «القصور الرئاسية» لـ 19 مارس المقبل

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ننشر نص قرار المحكمة بتأجيل قضية «القصور الرئاسية» لـ 19 مارس المقبل ننشر نص قرار المحكمة بتأجيل قضية «القصور الرئاسية» لـ 19 مارس المقبل

محاكمة مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة  الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية لجلسة 19 مارس للإطلاع.

كما صرحت هيئة المحكمة للدفاع الإطلاع على الفواتير محل التزوير المنوه عنها بتقرير الطب الشرعى فى الأحراز ونسخ محتواها والإطلاع على كافة أوراق القضية ونسخ الإسطوانات المدمجة لمن يرغب من المحامين والتصريح لدفاع المتهم محمود محمد خضر باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان طبيعة عمله والتوصيف الخاص به كمهندس بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية  للرئيس الأسبق عمل السكرتير الخاص بالرئيس وأولاده .

وتم إعلان شفيق محمود على البنا سكرتير رئيس الجمهورية السابق للشهادة فى القضية وإعلان شهود الاثبات الأول والسادس فى القضية صبرى فرج مصطفى وعبد اللطيف مصطفى كشهود إثبات فى القضية واستلام صورة من الجناية وحضور محامى للمتهمة نجدة أحمد حسن .

كما يتم إعادة الأوراق والأحراز لمحكمة الإستئناف للنسخ والاطلاع وادراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

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