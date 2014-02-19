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إبراهيموفيتش :حققنا نتيجة مذهلة أمام باير ليفوكوزن

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إبراهيموفيتش :حققنا نتيجة مذهلة أمام باير ليفوكوزن إبراهيموفيتش :حققنا نتيجة مذهلة أمام باير ليفوكوزن

/أ ش أ/ أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه استحق فوزه الساحق 4-صفر على مضيفه الألماني باير ليفركوزن في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية .

وقال إبراهيموفيتش الذي سجل هدفين لسان جيرمان: "حققنا نتيجة مذهلة وأعتقد أنه فوز مستحق تماما".

وأضاف اللاعب السويدي :"سعينا لتحقيق الفوز منذ انطلاق المباراة، دون أي تهاون على الإطلاق. كانت ليلة رائعة بالنسبة لنا ، ليلة ممتعة حقا".

من جانبه قال خوسيه أندريس جواردادو لاعب ليفركوزن: نشعر بخيبة أمل كبيرة بكل تأكيد. كنا نعتقد أننا سنقدم أداء أفضل من ذلك ، ولكنهم سجلوا هدفا مبكرا وبعدها ساءت جميع الأمور بالنسبة لنا".

واعترف اللاعب الأسباني بصعوبة تأهل ليفركوزن إلى دور الثمانية من دوري الأبطال بعد هذه النتيجة وقال : "بات الأمر شبه مستحيلا بالنسبة لنا الآن ، ولكننا سنواصل المحاولة".

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