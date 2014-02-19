ساحة عزاء في محمد رمضان على «فيس بوك وتويتر»: «ضحية الإهمال»

فور إعلان أجهزة الأمن العثور على جثة المخرج محمد رمضان، المفقود الرابع في العاصفة الثلجية في سانت كاترين، تحول موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» إلى ساحة عزاء، وقال نشطاء إن وفاة الأربعة في الحادث يرجع إلى «الإهمال والتقصير من الحكومة».

قال عماد السيسي في «تويتر»: «مستغرب من رد فعلكم على حادثه سانت كاترين، للدرجة دي عندكم أمل إننا نبقى بني آدمين في بلدنا بأماره إيه؟».

«أيمن غنيم» في صفحته على «فيس بوك» اتهم «قوات الأمن بالتقاعس عن إنقاذ محمد رمضان والقتلى الآخرين من البرد بعد تركهم 3 أيام متواصلة يواجهون العاصفة الثلجية».

وعن تأخر طائرات القوات المسلحة في إنقاذ محمد رمضان وزملائه، قال «عمرو فهيم» في حسابه على «تويتر»: «ﻭﺍﺿﺢ إﻥ طيارات الجيش أﺧرها ترسم قلوب في السماء، وتضرب في المصريين إنما تنقذهم لا»، وأضاف «براء مجدي»: «كل ﺍﻟلي ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻳزه محمد ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟلي ماتوا هليكوبتر واحدة من اللي كانت بتعمل قلوب في السماء».

وعن إهمال الحكومات المصرية، قال «فادي الليجوني»: «افتح القوس وحط حادث سانت كاترين، ومتقفلش القوس عشان الدور الجاي عليك وعليا».

ونعى عمرو خالد، الداعية الإسلامي، في صفحته على «فيس بوك» ضحايا العاصفة الثلجية بجبل سانت كاترين، وقال: «أدعو الله أن يرحمهم برحمته الواسعة، ويرزق أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أدعو للناجين بالشفاء العاجل، اللهم اشفهم وعافهم».

وقالت مصادر أمنية بجنوب سيناء، إنه تم العثور على جثة المخرج محمد رمضان، المفقود في سانت كاترين، في منطقة تسمى «فرش الأرانب» بوادي جبال.

وقالت مصادر بدوية، مشاركة في عملية البحث عن المخرج محمد رمضان بجبال سانت كاترين إنه تم العثور على جثته بالقرب من منطقة «وادي جبال».

وقال سليمان الجبالي إنه تم العثور على جثة محمد رمضان بعد أن جرفتها العاصفة الثلجية بالقرب من منطقة وادي جبال.

كان 8 أشخاص يقومون برحلة في مناطق جبلية في منطقة سانت كاترين، واجهوا عاصفة ثلجية نادرة، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، وعثر على 4 في حالة صحية سيئة.

وكان اللواء عادل كساب، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة جنوب سيناء قال إن طائرتين عسكريتين أقلعتا من مطاري ألماظة وأبو رديس للبحث عن المخرج المصري محمد رمضان المفقود بجبال سانت كاترين.

وأضاف «كساب» أن «ما يقرب من 50 بدويا اتجهوا مع أول ضوء برفقة قوات حرس الحدود والمسعفين لنقل جثث 3 سائحين مصريين لقوا حتفه، إثر عاصفة ثلجية كثيفة بجبال سانت كاترين منذ السبت الماضي».

وأشار مصدر طبي أن حالة المصريين الأربعة الناجين في تحسن، ويتم تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لهم بمستشفى سانت كاترين.