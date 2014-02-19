وزارة البيئة: إلزام 40 منشأة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الأخيرة

صرحت الدكتورة أحلام فاروق، مدير عام الإدارة العامة للإلتزام البيئي بوزارة الدولة لشئون البيئة، أن إدارة الإلتزام البيئي قد نجحت في إلزام 40 منشأة بتوفيق أوضاعها البيئية خلال الفترة الأخيرة ومن ضمن هذه المنشأت مستشفى القاهرة الجديدة ومستشفى الخازندار بشبرا الخيمة، محطة جزيرة الوارق، مصنع النشا والجلوكوز، وعدد من المنشأت العاملة فى مجال السيراميكا والتعدين والصباغة والمنسوجات.

وقالت «أحلام»، أن هناك أكثر من 20 منشأة للمتابعة النهائية بعد إنتهاء البرنامج الزمني لخطة توفيق الأوضاع ومنها مستشفى التحرير بإمبابة، مستشفى الساحل، مستشفى القناطر الخيرية، مستشفى النخيل بالمعادى الجديدة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، سماد أبو زعبل، محطة كهرباء جنوب وشمال القاهرة، سيجورات بحلوان.

وأضافت «أحلام»، أن هناك عدد من المنشآت تحت المناقشة منها مستشفى زهراء الجامعي، مستشفى الأطفال التخصصي الياباني، مستشفى الجلاء التعليمي للولادة، وعدد من المنشآت الآخرى العاملة في مجال الصباغة والورق والكرتون والغزل والملابس.

> وأشارت «أحلام»، أن عدد المنشأت التي يتم متابعتها بعد تقديم خطة توفيق الأوضاع ببرنامج زمني محدد بلغ 19 منشأة منها مستشفى جامعة القصر العينى بالمنيل، الشرقية للدخان، السويدى للأسمنت، القومية للأسمنت، حلوان للغزل والنسيج بحلوان، الشرقية للدخان” إيسترن كومبانى” أكتوبر، القاهرة للزيوت والصابون، النصر للأسمدة.

كما تقدمت أربع منشأت بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية منها تكنوتكس للملابس بـ 15 مايو، ميتاكو للأغذية واللحوم، الشروق للصناعات النسيجية، المصرية للورق والكرتون.

واختتمت «أحلام»، تصريحها بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد 11 منشأة لعدم إلتزامها بتقديم خطط زمنية لتوفيق الأوضاع وإدراجها بالخطة الدورية للتفتيش البيئي.