جايك جيلينهال يسلب تايلور سويفت عذريتها

برغم تعدد العلاقات العاطفية التي مرت بها Taylor Swift، وبرغم النجاح الكبير الذي حققته في حياتها، في سنّ مبكرة، إلا أنها تستمرّ بالتعايش مع جرح كبير، سبّبه لها الممثل Jake Gyllenhaal، بعد أن سلبها عذريّتها.

Taylor التي كانت تتمنى المحافظة على عذريّتها حتى لحظة زواجها، تخلّت عن قرارها بعد أن أحبّت Jake ، وبعد أن اعتقدت أنهما سيتزوجان. لكن ما لم تتوقعه النجمة أبداً هو أن يتحوّل الحب الكبير إلى كراهية عميقة، بحسب مصدر مقرّب من النجمة.

وقد بدأت العلاقة بينها وبين Jake بالتدهور، في ليلة عيد ميلاد Taylor الـ 21، حين لم يحضرJake إلى الحفلة التي أقامتها بالمناسبة، وظلّت تأمل حضوره ومفاجأته لها طوال الوقت؛ وهو ما لم يفعله، وجعلها تحبس أنفاسها في الحمّام طوال الليل، وتبكي بلا انقطاع انفصالاً بدأ منذ تلك الليلة.

لكن التجربة القاسية والمريرة التي خاضتها النجمة العالمية Taylor أثرت جدّاً في حياتها، فاستلهمت أغاني ألبومها الغنائي RED منها بالكامل، بل إنّ إحدى أغانيه "The Moment I Knew" تتحدث عن تلك الليلة تحديداً.

يذكر أن Taylor Swift ليست النجمة الوحيدة التي راجت الأخبار بشأن عذريتها، لا سيما بعد أن صرّح المغنّي الكندي Justin Bieber بأنه سلب Selena Gomez عذريّتها عام 2011، بعد أن اطمأنت إلى حبّه.

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