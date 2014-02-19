حياة الفهد تحارب العنف ضد النساء في " ريحانة"

بدأت الفنانة القديرة حياة الفهد في تصوير أولى مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد " ريحانة" من إخراج سائد الهواري وتأليف حسين مهدي. ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفهد الفنانون زهرة الخرجي، زهرة عرفات، خالد أمين ، عبد المحسن النمر ، عبد الله بوشهري، أسيل عمران، فاطمة الحوسني، محمود بوشهري، أحمد السلمان وعبير أحمد.

وكان العمل يحمل اسم "سين من الناس" قبل تغييره إلى "ريحانة". وقد تعرض لسلسلة من التأجيلات على خلفية الوعكة الصحية التي ألمّت بالفنانة الفهد ، في حين ذهب البعض إلى وجود خلافات بين الشركة المنتجة والفهد أدت إلى تأجيل تصوير العمل ، إلى أن بدأ التصوير مؤخراً. يذكر أن المسلسل الذي ينتجه "صباح بيكتشرز" والمنتج المنفذ "سبكتروم بكشترز"، يتناول قضية العنف ضد المرأة، وذلك في إطار درامي شيق يشهد تشابك العديد من الخطوط الدرامية والقصص المستقاة من واقعنا الخليجي والعربي.