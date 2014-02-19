أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عمر مصطفى شعبان الـ 45 عاماً يثير حفيظة نساء البنك

Google+ Print
عمر مصطفى شعبان الـ 45 عاماً يثير حفيظة نساء البنك عمر مصطفى شعبان الـ 45 عاماً يثير حفيظة نساء البنك

تسبّبت معرفة سن الفنان مصطفى شعبان في إحداث أزمة داخل البنك العربي الإفريقي المتواجد بحي المهندسين، حينما حضر إلى مقر البنك وفؤجى العاملون في البنك وتحديداً النساء بأن عمر مصطفى شعبان 45 عاماً حيث كنّ يعتقدن أنه لم يتجاوز الثلاثين، لأنه محسوب على "جانات" السينما الحالية. لكن بمجرد أن علموا بعمره حينما قدم تحقيق الشخصية الخاصة به واتضح من البيانات عمره الحقيقي، انتشرت حالة من الاندهاش داخل البنك. وكان السؤال الرئيسي الدائر بينهنّ لماذا لم يتزوج حتى الآن؟ والمثير أن هذه الواقعة تأتي بعد أزمة أحمد عز وزينة والتي أعلن من خلالها بأن سن عز 43 عاماً وهو ما جعل الجميع في حالة استغراب من عمريهما خاصة أنهما الثنائي من "جانات" السينما المصرية الحالية ولم يتزوجا في الساحة الفنية المصرية بعد زواج تامر وحماقي وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ومحمد رجب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي