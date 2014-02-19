عمر مصطفى شعبان الـ 45 عاماً يثير حفيظة نساء البنك

تسبّبت معرفة سن الفنان مصطفى شعبان في إحداث أزمة داخل البنك العربي الإفريقي المتواجد بحي المهندسين، حينما حضر إلى مقر البنك وفؤجى العاملون في البنك وتحديداً النساء بأن عمر مصطفى شعبان 45 عاماً حيث كنّ يعتقدن أنه لم يتجاوز الثلاثين، لأنه محسوب على "جانات" السينما الحالية. لكن بمجرد أن علموا بعمره حينما قدم تحقيق الشخصية الخاصة به واتضح من البيانات عمره الحقيقي، انتشرت حالة من الاندهاش داخل البنك. وكان السؤال الرئيسي الدائر بينهنّ لماذا لم يتزوج حتى الآن؟ والمثير أن هذه الواقعة تأتي بعد أزمة أحمد عز وزينة والتي أعلن من خلالها بأن سن عز 43 عاماً وهو ما جعل الجميع في حالة استغراب من عمريهما خاصة أنهما الثنائي من "جانات" السينما المصرية الحالية ولم يتزوجا في الساحة الفنية المصرية بعد زواج تامر وحماقي وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ومحمد رجب.