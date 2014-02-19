أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: الأمير تشارلز يرقص بالزي السعودي

Google+ Print
بالصور: الأمير تشارلز يرقص بالزي السعودي بالصور: الأمير تشارلز يرقص بالزي السعودي

كأيّ سعودي، ارتدى ولي العهد البريطاني الأمير Charles الملابس التقليدية، وشارك السعوديين احتفالهم، وأدى معهم "عرضتهم"، التي تقام سنوياً في العاصمة الرياض على هامش فعاليات مهرجان الجنادرية.

وقد حرص الأمير Charles على حضور هذا الاحتفال، الذي رعاه نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولبس الزي السعودي التراثي المعروف باسم "دقلة".

وبسعادة بدت عليه واضحة، أدّى ولي العهد البريطاني، إلى جانب الأسرة الحاكمة، رقصة "العرضة"، قبل أن ينتقل إلى حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي