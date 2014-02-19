بالصور: الأمير تشارلز يرقص بالزي السعودي

كأيّ سعودي، ارتدى ولي العهد البريطاني الأمير Charles الملابس التقليدية، وشارك السعوديين احتفالهم، وأدى معهم "عرضتهم"، التي تقام سنوياً في العاصمة الرياض على هامش فعاليات مهرجان الجنادرية.

وقد حرص الأمير Charles على حضور هذا الاحتفال، الذي رعاه نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولبس الزي السعودي التراثي المعروف باسم "دقلة".

وبسعادة بدت عليه واضحة، أدّى ولي العهد البريطاني، إلى جانب الأسرة الحاكمة، رقصة "العرضة"، قبل أن ينتقل إلى حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.

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