تأجيل قضية «القصور الرئاسية» لـ 19 مارس المقبل مع استمرار حبس جمال وعلاء مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل أولى محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين في قضية قصور الرئاسة، لجلسة 19 مارس المقبل للإطلاع مع استمرار حبس جمال وعلاء مبارك.

وكان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب اليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام.

وكان قد سبق نظر القضية امام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى أمرت بادخال متهمين جدد وإحالتها الى النيابة العامة مرة اخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لانه يمتنع قانونا نظر القضية امام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.