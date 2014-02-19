رئيس جامعة الإسكندرية:العدالة الإجتماعية أهم متطلبات المجتمع فى الفترة الحالية

افتتح الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية ،صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى السنوى السادس لكلية الحقوق الذى تنظمه الكلية بالإشتراك مع جامعة “جونز هوبكنز” بواشنطن،بعنوان ” القانون والعدالة الاجتماعية “،وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين ورجال القانون.

وأشاد رئيس الجامعة بأهمية موضوع المؤتمر،قائلا:”العدالة الإجتماعية كانت أهم متطلبات ثورة 25 يناير كما إنها من أبرز متطلبات المجتمع فى ظل هذه الفترة الإنتقالية الصعبة التى تمر بالبلاد”،مؤكدا أنه ينتظر توصيات المؤتمر التى سوف تساهم فى تقدم البلاد .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يحيى مطر،أستاذ القانون الدولى بجامعة جونز هوبكنز بواشنطن فخره بالتعاون بين مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز وكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ،مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل على محاور”العدالة الإنسانية وحقوق الانسان ،والعدالة المجتمعية والسلام المجتمعى، و العدالة الإقتصادية والتوازن فى توزيع الثروة ،بالاضافة إلى العدالة القضائية والإجرائية” .

بينما أكد الدكتور إبراهيم خليفة ،وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على حرص المؤتمر على إخراج توصيات تكون موجهة للمشرع المحلى والدولى لتقديم تشريعات تساعد على تحقيق العدالة الإجتماعية،مشيرا إلىأن العدالة الاجتماعية لن تتوفر إلا بالتشريعات القانونية المناسبة.

يذكر أن المؤتمر يناقش على مدار يومين عدة موضوعات أهمها التشريعات الداخلية والعدالة الإجتماعية ،التشريعات الجنائية والعدالة الإجتماعية ،دور العيادات القانونية فى تعزيز العدالة الاجتماعية ،العدالة الإجتماعية فى القانون الدولى والتجارى والمرافعات ،الدستور والعدالة الإجتماعية ، الفقه الاسلامى والعدالة الإجتماعية .