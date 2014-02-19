القبض علي إخوانى هارب من سجن المناخ ببورسعيد

تمكن رجال البحث الجنائي برئاسة العميد فتح الله حسني مدير المباحث الجنائية و العميد أحمد فاروق من القبض علي السجين الهارب عبده أحمد ابراهيم عضو جماعة الاخوان المسلمين بعد هروبه من مستشفي بورسعيد العام لاجراء جراحة له.

واثناء عرض المحبوس إحتياطياً عبده أحمد إبراهيم جاد ــ 56 سنه ـ مقيم دائرة قسم المناخ ، من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، من سجن قسم شرطة المناخ ، على مستشفى بورسعيد العام لإجراء جراحة، تمكن من استغلال ظروفة المرضية و عرضة على المستشفى وقام بمغافلة الحراسة والهرب .

وعلى الفور، أمر اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير الامن بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المذكور، وكلف أ جهزة التحقيق بالمديرية بالتحقيق فى الواقعة و سرعة محاسبة المقصرين .

وتم ضبط المتهم ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة .