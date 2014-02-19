تأجيل محاكمة 11 متهم في قضية أحداث بورسعيد إلى جلسة 22 أبريل القادم

قرر اليوم المستشار محمد رزق رئيس محكمة جنايات بورسعيد والتى عقدت جلستها بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 11 متهماً فى قضية استاد بورسعيد الى جلسة 22 من ابريل لحين إحضار ملف القضية الأصلى من محكمة النقض بعد أن قبول النقض لعدد 53 من المحكوم عليهم في القضية .

كان المتهمون الـ 11 قد تم الحكم عليهم غيابيا ثم قاموا بتسليم أنفسهم لنيابة بورسعيد و تحويلهم للمحاكمة التي أمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية .

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد كانت قد قضت في 9 مارس2013 من العام الماضي بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، و5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، و متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، و 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، و متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات،و براءة 28 متهم في القضية ، من بينهم 7 متهمين و اخرون من قيادات الشرطة.