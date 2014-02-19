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بالصور.. محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ محور بني مزارعقب تشغيله جزئياً

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بالصور.. محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ محور بني مزارعقب تشغيله جزئياً بالصور.. محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ محور بني مزارعقب تشغيله جزئياً

محور بني مزار لربط محافظة المنيا برأس غارب

تابع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا معدلات تنفيذ محور بني مزار العرضي على النيل لربط محافظة المنيا بطريق رأس غارب البحر الأحمر للانتهاء منه طبقا للجداول الزمنية المحددة مع هيئة الطرق والكباري، خاصة بعد تشغيل الكوبري جزئياً لاختبار الحمولات.

وتفقد المحافظ استكمال أعمال الإنشاءات والانتهاء من الكتلة الخرسانية كاملة خاصة بعدما تجاوزت نسبة التنفيذ 95% ومن المقرر البدء في أعمال الرصف والإنارة والتجميل فور الانتهاء من الكتلة الخرسانية .

يذكر أن مشروع تنفيذ محور بني مزار العرضي يهدف لربــط طريــق الشيــخ فضل ببني مزار بطريق رأس غارب بالبحر الأحمر وبالطريق الصحراوي الغربي عابرا الطريــق الصحراوي الشرقي بكوبري بطول 220 مترا وعابرا نهر النيل بكوبري بطول 800 متر وكذا يعبر الطريق الزراعي الغربي القاهرة / أسوان فوق خطوط السكة الحديد وترعه الإبراهيمية بكوبري بطول 400 متر.

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