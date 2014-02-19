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منحة 1.3 مليون دولار من البنك الدولي لوزارة النقل لتمويل أعمال تطوير

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منحة 1.3 مليون دولار من البنك الدولي لوزارة النقل لتمويل أعمال تطوير منحة 1.3 مليون دولار من البنك الدولي لوزارة النقل لتمويل أعمال تطوير

الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل

صرح الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل ان الوزارة قد نجحت في انهاء منحة من البنك الدولي بحوالي 1.3 مليون دوﻻر لتمويل بناء وتدريب كوادر النقل الحضري وتمويل الدراسات الخاصة بتطوير اتوبيسات النقل العام بالقاهرة والمواقف والجراجات والورش.

بجانب دراسات مشروع السوبر ترام الذي يربط بين الجديدة والقاهرة الجديدة والذي اتفقت الوزارة على تمويله من البنك الدولي، بالاضافة الى تطوير منظومة النقل والمرور والسلامة بالطريق الدائري بالقاهرة الكبرى.

وتطبيق مشروع التذكرة الموحدة لجميع وسائل النقل بالقاهرة الكبرى بهدف العمل على راحة الركاب وتسيير سبل الانتقال على المواطنيين.

ويجري الاتفاق على منح اخرى من خلال المؤسسات الدولية لتدعيم منظومة النقل الحضري بالقاهرة كمرحلة اولى على ان يتم تطبيق ذلك في المدن الرئيسية بالمحافظات بشكل متتابع.

وفي هذا الصدد تنسق وزارة النقل من خلال جهاز تنظيم النقل الحضري التابع للوزارة مع محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان للوصول الى افضل الخدمات التي تستهدف احتياجات المواطنيين للتيسير على المواطن وتلبية احتياجاته.

 

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