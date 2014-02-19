ضبط هاربين من أحكام وأسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية وعدد من الأسلحة الغير مرخصة وقضايا تموينية خلال حملة أمنية بمختلف مراكز المحافظة

أسفرت الحملة التى شنتها مديرية الأمن بإشراف اللواء محمد كمال مدير أمن قنا من ضبط 2 طبنجة وبندقيه أليه وفرد روسى و38 طلقه متنوعة الأعيرة وقضيتين سلاح أبيض كما تم ضبط 4 قضايا مواد مخدرة و3 قضايا تعاطى وفى مجال التموين تم ضبط 7 قضايا تلاعب فى المواد التموينية .

كما تم ضبط متهميين مطلوب ضبطهم وإحضارهم بالإضافة إلى ضبط 48 قضية مرافق و34 قضية مخالفات بيئية بيئة وقضية أداب وأخرى أموال عامة وتم ضبط 4 قضايا أحداث .

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 2 حكم جنائى و220 حكم حبس و41 حكم غرامة و94 حكم مخالفة تم ضبط 51 دراجه بخاريه بدون لوحات و533 مخالفه مرورية فتحررت محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق .