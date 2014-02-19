132 طالبا يتنافسون في معرض” أنتل مصر الخير للعلوم لمحافظات الصعيد” بالأقصر

افتتحت مؤسسة مصر الخير فعاليات معرض ” أنتل مصر الخير للعلوم والهندسة لمحافظات الصعيد” و ذلك بمحافظة الاقصر .

وقالت المهندسة سالي متولي مديرة برامج البحث العلمي و الابتكار بالمؤسسة أن المعرض قائم علي فكرة التنافس و البحث والتقصّي للوصول لفكرة أو معلومة أو نظرية جديدة إلى حد ما مثبتة من خلال البحث، كما أنه يسلط الضوء بصورة أكبر على مراحل البحث، كمايهتم بالناتج المنطقي من هذه الدراسات والإحصاءات وفق تسلسل علمي مقنع ومفهوم يتوصل إليه الطالب أو الطالبة بعد مراعاة جميع المتغيرات.

وقالت إن المعرض يهدف إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والانضمام إلى برامج العلوم والرياضيات والابتكارات الهندسية، كما يهدف إلى تحسين القدرات الشخصية للطلاب مثل التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز ثقة الطلاب المصريين في أنفسهم بشأن قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس .

> وقالت أن معرض انتل – مصرالخير للعلوم والهندسة 2014 النهائي لمحافظات صعيد مصر) يقام في الفترة من 18 – 20 فبراير 2014 بالنزل الدولي للشباب بمركزالطود بمحافظة الأقصر، موضحة أن المعرض يشارك فيه 132 طالبا و 35 محكما و99 مشرفا ويتم خلاله عرض 86 مشروع بحث علمي ويقام التحكيم بدعم من جامعات (الأزهر, جنوب الوادي, أسوان, سوهاج).

> وأوضحت أن الحفل الختامي سيقام غدا الخميس بحضور اللواء طارق سعدالدين محافظ الأقصر ، و الدكتور علاء أدريس الرئيس التنفيذي لقطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير و المهندسة سالي متولى مديرة برامج البحث العلمي و الابتكار بالمؤسسة، و الاستاذة نهال عباس، مديرة العلاقات المؤسسية انتل مصر، كما يحضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة وممثلو الوزارات.

> وأضافت أن فعاليات المعرض تقام تحت رعاية شركة انتل و مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم و (شركة مصر للطيران الناقل الرسمي ).