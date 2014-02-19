10 حقائق تشعل قمة أرسنال وبايرن ميونيخ

في اليوم الثاني من مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ الألماني في إعادة لسيناريو الموسم الماضي عندما استفاد البافاري من قاعدة الهدف خارج الأرض ليتأهل على حساب المدفعجية.

وكان الفريقان قد تعادلا 3-3 بعد أن فاز بايرن ذهابا في لندن 3-1 قبل أن يفوز أرسنال إيابا في ميونيخ 2-0.

ويستعرض FilGoal.com 10 حقائق تشعل قمة أرسنال وبايرن والتي يعتبرها الكثيرون المباراة الأقوى في هذا الدور.

- أرسنال خسر آخر 3 مواجهات ضد الأندية الألمانية على ملعبه من 3 أندية مختلفة هي شالكة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.

- بايرن فاز في آخر زيارتين لإنجلترا على أرسنال ومانشستر سيتي بنفس النتيجة 3-1، البافاري لم يصمد على ملعبه أمام الناديين وخسر 2-0 من المدفعجية و3-2 من سيتي.

- لم يخسر بايرن ميونيخ أمام الأندية الإنجليزية في شهر فبراير من قبل.

- الفريقان تواجها من قبل 6 مرات فاز بايرن 3 مرات وأرسنال مرتين وتعادلا مرة.

- مواجهات بيب جوارديولا أمام أرسين فينجر تمنح الأفضلية للإسباني إذ فاز في مواجهتين وتعادلا مرة وفاز الفرنسي مرة، على الرغم من ذلك فشل جوارديولا في الفوز على فينجر في إنجلترا.

- أرسنال سجل في شباك بايرن 7 أهداف لم يسجل أي لاعب إنجليزي هدفا منهم، سجل الفرنسيون 4 منها وهدف لألماني وهدف لإيفواري وهدف لنيجيري.

- بايرن سجل في شباك أرسنال 9 أهداف سجل الألمان منها 4 أهداف وهدفين لبيروفي وهدف لبوسني وهدف لبرازيلي وهدف لكرواتي.

- أرسنال وبايرن أكثر من تصدر بطولة الدوري في بلادهما هذا الموسم، أرسنال الآن يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر فيما يحلق بايرن في صدارة البوندزليجا بفارق 16 نقطة.

- أرسنال لم يعبر دور الـ16 في آخر 3 مواسم بعد أن خرج على أيدي ميلان وبرشلونة وبايرن ميونيخ، بايرن لم يخرج من هذا الدور سوى مرة وحيدة في آخر 5 مواسم.

- بايرن لم يخسر هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أي مباراة فيما خسر أرسنال على ملعبه مرة أمام بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات.