برانديلي: بالوتيلي لاعب رائع ولكنه يبدد طاقته في أمور تافهة

/ أ ش أ / أشاد تشيزاري برانديلي مدرب المنتخب الإيطالي بلاعبه الشاب ماريو بالوتيلي حيث وصفه بأنه من نوعية اللاعبين العظام غير أنه قال إنه يفتقر في أدائه إلى الجدية والتوازن حيث أن هذين العاملين سيسهمان – عند توافوهما لديه – في إظهار جميع إمكانياته الفنية الهائلة.

وقال برانديلي في مقابلة أجراها معه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ): "لقد بدد ماريو خلال السنوات الأخيرة الكثير من طاقته على أشياء تافهة وهذا ليس من شيم الإبطال حيث إن الأمر الوحيد الذي يجب إن يركز عليه اللاعبون الكبار هو تحقيق الانتصارات ولا شيء آخر دون ذلك".

كما أضاف مدرب المنتخب الاتزوري "أننى ارتبط مع ماريو بعلاقات جيدة ونحن نعرف كيف نتفاهم سويا " ثم أردف قائلا " إن جميع المدربين الذين تعاملوا مع هذا اللاعب الواعد يقدرون إمكانياته ومواهبه ولذا فإنهم يحاولون أن يقدموا له شيئا جديدا للعمل على استغلال تلك القدرات الهائلة. وأنني أتصور أنه عندما يظهر ماريو مواهبه وقدراته بشكل كامل فإنه يحدث فارقا هائلا مع أي فريق".