النايل سات: الشركة قادرة على المنافسة بالمنطقة العربية والوضع لصالحنا بنسبة 40%

أعلن صلاح حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة المصرية للأقمار الصناعية ( النايل سات ) أن الشركة قادرة على المنافسة بالمنطقة العربية ، موضحا أن الوضع التنافسى لصالحنا بنسبة 40% ، كما أن إنشاء قنوات على اليوتيوب وسط التطور التكنولوجي يعد أحد التحديات.

ورأى حمزة -فى تصريح اليوم الاربعاء – أن شركة النايل سات تنتهج سياسة التطوير الذاتى دائما من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وعدم الاكتفاء بما تم انجازه ، منوها بأنه تم تسجيل 15 موقعا مداريا جديدا للمفاضلة بينها ولم يعترض احد على حجزها.

وشدد على ضرورة التحول إلى استخدام تقنية ( اتش . دى ) باعتبارها مستقبل الاعلام المرئى حيث بدأت ثلاث قنوات مصرية خاصة باستخدامها.

وعلى صعيد آخر ، قالت النايل سات فى بيان لها إنها تستعد لعمل الدراسات والمناقصات الخاصة بتصنيع واطلاق القمر المصرى نايل سات 202، نظرا لاقتراب انتهاء العمر الافتراضى لبعض الأقمار، التى تملكها الشركة.

واعتمد مجلس إدارة “نايل سات” فى وقت سابق نتائج أعمال الشركة عن عام 2013، وتبعا للقوائم المالية للشركة حققت “نايل سات” صافى ربح يقدر بـ 46.56 مليون دولار فى 2013 مقابل 32.35 مليونا فى 2013 بنسبة نمو بـ 43.93%.

كماحققت “نايل سات” زيادة فى إيرادتها وصلت إلى 180.91 مليون دولار فى 2013 مقابل 165.84 مليون فى 2012 بارتفاع يقدر بـ 9.09% ، وارتفع نصيب السهم فى أرباح الفترة الى 1.10 دولار فى 2013 مقابل 0.77 دولار للسهم فى 2012.

يشار إلى أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ 186.6 مليون دولار موزع على 37.32 مليون سهم بقيمة أسمية 5 دولارات للسهم الواحد.