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إصابة فلاح في مشاجرة بين عائلتين بملوي بالمنيا

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إصابة فلاح في مشاجرة بين عائلتين بملوي بالمنيا إصابة فلاح في مشاجرة بين عائلتين بملوي بالمنيا

طعن – أرشيفية

أصيب فلاح بطريق الخطأ على خلفية مشاجرة وقعت بين عائلتين بملوي بالمنيا بسبب خلافات الجيرة .

تلقي مأمور مركز شرطة ملوي  بلاغاً من المستشفي العام بوصول «شحاته مصطفي ربيع -26 سنه- فلاح»، ومقيم بقرية سنجرج مصاب بجرح نافذ بالظهر من الناحية اليمني، وتهتك بالأوردة والشرايين .

وبالإنتقال وسؤاله قرر حدوث إصابته حال تدخله لفض مشاجرة بين «عمر عبده محسب -25 سنه- فلاح  طرف أول، وعادل زغلول ناجي -30 سنه- طرف ثاني» ومقيمان بذات الناحية، علي إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة .

وحرر عن ذلك المحضر رقم 1086 لسنة 2014 إداري مركز ملوي , وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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