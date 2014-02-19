أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Katy Perry هي سيدة هذا العام في حفل "Elle Style Awards 2014"

Google+ Print
Katy Perry هي سيدة هذا العام في حفل "Elle Style Awards 2014" Katy Perry هي سيدة هذا العام في حفل "Elle Style Awards 2014"

أقيم ليلة البارحة حفل "Elle Style Awards 2014" بحضور أجمل النجمات وعارضات الأزياء في بريطانيا، وقد استلمت المغنية الشهيرة Katy Perry جائزة سيدة العام "Woman of The Year"، وقد فاجأتنا بإطلالتها في الحفل بلوك جديد وقصة شعر مختلفة .
ومن ناحية أخرى، كرّم المصمم Christopher Kane بجائزة أفضل مصمم بريطاني "British Designer of the Year"، وأخذت العارضة Felicity Jones جائزة أفضل عارضة أزياء "Model of the Year"، كما تم تقديم العديد من الجوائز خلال الحفل إلى كل من: Lily Allen،Tinie Tempah،Tom Hiddleston ،Isabel Marant ، Emilia Wickstead، والممثلة Emma Watson التي خطفت لقب أفضل ممثلة لهذا العام Actress of the Year . 
شاهدي أجمل إطلالات النجمات في حفل "Elle Style Awards 2014"، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي