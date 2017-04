Katy Perry هي سيدة هذا العام في حفل "Elle Style Awards 2014"

أقيم ليلة البارحة حفل "Elle Style Awards 2014" بحضور أجمل النجمات وعارضات الأزياء في بريطانيا، وقد استلمت المغنية الشهيرة Katy Perry جائزة سيدة العام "Woman of The Year"، وقد فاجأتنا بإطلالتها في الحفل بلوك جديد وقصة شعر مختلفة .

ومن ناحية أخرى، كرّم المصمم Christopher Kane بجائزة أفضل مصمم بريطاني "British Designer of the Year"، وأخذت العارضة Felicity Jones جائزة أفضل عارضة أزياء "Model of the Year"، كما تم تقديم العديد من الجوائز خلال الحفل إلى كل من: Lily Allen،Tinie Tempah،Tom Hiddleston ،Isabel Marant ، Emilia Wickstead، والممثلة Emma Watson التي خطفت لقب أفضل ممثلة لهذا العام Actress of the Year .

شاهدي أجمل إطلالات النجمات في حفل "Elle Style Awards 2014"، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟؟