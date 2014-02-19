فابريجاس: كان بمقدورنا الفوز بنتيجة أكبر

إفي): أكد الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة، أن فريقه تفوق بشكل كبير على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي تصريحات أدلى بها عقب المباراة التي أقيمت الليلة الماضية، وشهدت فوز البرسا خارج ملعبه بهدفين دون رد، تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم قال سيسك إن اللعب الجماعي الجيد الذي قدمه برشلونة كان السبب وراء تغلبه على منافس مثل مانشستر سيتي الذي قدم أداء جيدا.

وأضاف أن البرسا كان بمقدوره أن يسجل المزيد من الأهداف، لكن اللاعبين يشعرون بالرضا إزاء نتيجة اللقاء "فنحن كنا نتوقع أن يركز سيتي على الهجوم ويلعب مثلما فعلنا نحن".

وأبرز سيسك أن المباراة سارت على النحو المنشود حيث تمكن لاعبو برشلونة من الحفاظ على الكرة مع عدم إتاحة الكثير من الفرص للمان سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في 12 مارس المقبل على ملعب "كامب نو" معقل البرسا الذي يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.