وزير التعليم يمهل إدارة المعاهد القومية والمدير التنفيذى لحل خلافهما

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه اجتمع بمحمد هشام رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ومحمود وهدان المدير التنفيذى للمعاهد بعد الخلافات التى وقعت بينهما وتطورت إلى المشادات الكلامية.

وأوضح الوزير لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف بين المدير التنفيذى ومجلس الإدارة بسبب اختصاصات كل منهما، وصلاحية التوقيع على الأوراق مما يستلزم تحديد صلاحيات الطرفين مشيراً إلى إنه أمهلهما حتى الخميس لحل الخلافات بينهما، وإلا سيصدر قرارا وزارياً بتحديد اختصاصات المدير التنفيذى.

من جانبه، أكد المستشار أحمد السيسى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم إنه انتهى بالفعل من مشروع القرار الوزارى الذى يحدد اختصاصات المدير التنفيذى للمعاهد القومية.

وكشف السيسى فى تصريحات خاصة، عن ملامح هذا القرار حيث يختص المدير التنفيذى للمعاهد بمتابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم فى الـ39 مدرسة التابعين للمعاهد القومية بالإضافة إلى تيسير الأعمال الإدارية والمالية للجمعية العامة للمعاهد القومية، والتنسيق بين الجمعية العامة للمعاهد القومية وأعمال مجلس الإدارة، والجمعيات التابعة التى تدير المدارس الـ39.

كما يختص المدير التنفيذى للمعاهد القومية بالإشراف على المناقصات والمزايدات وفقاً للقانون، ويشرف على الدورات التدريبية التى تعقد للمعلمين والعاملين بالمعاهد القومية.

فى سياق آخر، أصدر المستشار محمد هشام رفعت رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية اليوم، بيانا أكد فيه على استئناف عمل الورش التدريبية لمعلمى اللغة الإنجليزية بمدارس المعاهد القومية فى القاهرة والإسكندرية.

وقال رفعت، إن 60 معلما شاركوا فى هذه الورش بالقاهرة والإسكندرية على أن تستمر حتى يوم السبت المقبل ـ22 فبراير بمشاركة 80 مدرسا، والسبت 1 مارس فى القاهرة وبورسعيد بمشاركة 60 مدرسا.

وأوضح رئيس المعاهد القومية، أن المحاضرين المشاركين فى الورش حصلوا على شهادات دولية كمدربين معتمدين دوليا، وذلك بعد حصولهم على تدريب أعداد مدربين فى المجلس الثقافى البريطانى ديسمبر الماضى.