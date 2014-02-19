هازال كايا والغشّ بالحلويات في الحمية!

برغم اتباع النجمة التركية هازال كايا المعروفة بدور"فريحة"حمية قاسية، فهي لم تقاوم رغبتها في تناول الشوكولاتة اللذيذة!

وإذا كانت غالبية الحميات تحدّ من وجود الحلويات فيها، فإن بعضها الآخر يدعو إلى عدم الامتناع عن استهلاكها، بل اختيار الأنواع القليلة الدسم من بينها، علماً أن الاستمتاع بالحلويات بين وقت وآخر يساعدك على تحقيق أهدافك في خسارة الوزن بشكل فعّال أكثر من الحرمان والتسبب بالإحباط لنفسك!

مركز LowCal يقدّم لقارئات "سيدتي نت" لائحة من الخيارات للوجبات الخفيفة التي تتضمن أنوعاً من الحلويات قليلة الدسم.

* خيارات لوجبات خفيفة تحتوي على أقلّ من 200 سعرة حرارية:

- قطعتان صغيرتان من الشوكولاتة (15 غراماً لكلّ منهما).

- لوح من الشوكولاتة (28 غراماً) خال من السكر أو 3 أصابع من شوكولاتة "كيت كات" أو 32 غراماً من الشوكولاتة السوداء.

- قطعة من الكعكة المعدّة منزلياً والتي تحتوي على كوب من السكر في تحضير 15 قطعة.

- 3 أكواب من الفشار العادي وحبة من الفاكهة.

- الجزر المغمس بعصير الليمون الحامض.

- قبضة من رقائق الذرة و12 ملعقة كبيرة من الزبيب وزبادي الفاكهة.

- كوب من "بودينغ" الحمية (أرز بالحليب، أو المهلبيّة، أو الكاسترد) المعدّ منزلياً بالحليب الخالي من الدسم والمضاف إليه المحلي الصناعي بعد الطهي.

- كرتان من البوظة قليلة الدسم.

_ كوب من المغلي، مع 10 حباب من المكسرات.

- زبادي الفاكهة و3 حبات من التمر وحبتان من الجوز.

- ملعقتان كبيرتان من اللبنة الخالية من الدسم، ممزوجة مع الصعتر المجفف.

- تفاحة مطهوة مع القرفة، يمكن تناولها مع نصف كوب من فتات الشوفان.

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