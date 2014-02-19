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إجراءات أمنية مشددة في السوبر لحماية الجماهير

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إجراءات أمنية مشددة في السوبر لحماية الجماهير إجراءات أمنية مشددة في السوبر لحماية الجماهير

ناشد المقدم محمد مرجان نائب مدير عام النادي الأهلي جماهير فريقه التي ستزحف لاستاد القاهرة لمؤازرة الشياطين الحمر في لقاء السوبر الأفريقي بضرورة الالتزام المعروف عنها في مثل هذه المناسبات الكبيرة والتعاون مع رجال الأمن وذلك للكشف عن أية مخاطر تتعرض لها هذه الجماهير سواء أثناء الدخول أو الخروج.

وأضاف أن هناك تنسيق كامل مع رجال الداخلية لتوفير كافة الاحتياطيات الأمنية لتأمين الجماهير بوجود أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة في كل أرجاء الملعب تحسباً لأية تصرفات خارجة، حسب البيان الذي نشرته القلعة الحمراء.

وأكد مرجان على ضرورة أن من يتوجه من الجماهير إلى الاستاد يكون حاملاً التذكرة الخاصة به حتى لا يتعرض لأية اعتراضات في طريقه أثناء الدخول لاسيما وأن رجال الشرطة والقائمين على التنظيم لن يسمحوا بمرور إلا من يحمل تذكرة المباراة. وقال إن ثقته في جماهير الأهلي كبيرة لأنها عادة ما يضرب بها المثل فى مثل هذه المواقف الصعبة وأنه على يقين أن جماهير النادي سوف تقف خلف فريقها بقوة للحفاظ على بطولة السوبر من جانب وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية من جانب آخر.

وأشار إلى أن رجال الداخلية سوف يبذلون قصارى جهدهم لراحة الجماهير ومعهم القائمين على تنظيم المباراة. وتمنى أن يتوج يوم الخميس الأهلي بطلاً للسوبر وتسعد جماهيره التي هي بمثابة القاسم المشترك فى كل البتولات والانتصارات.

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