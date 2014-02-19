داني ألفيس: كلما فاز برشلونة يتحدثون عن التحكيم

أكد مدافع برشلونة الإسباني داني ألفيس، اليوم، أن «الحديث يكون دائماً عن التحكيم كلما فاز برشلونة»، وذلك بعد الجدل المثار حول الهدف الأول الذي أحرزه نجم الفريق «الكاتالوني» ليونيل ميسي، في مرمى مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفيس في تصريحات صحفية بعد اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بهدفين من دون رد: «قدمنا مباراة رائعة، نعرف أننا إذا سيطرنا على المباراة سنصعب الأمور عليهم لأنهم غير معتادين على فريق يستحوذ على الكرة في شكل كبير، هنا الاعتماد يكون على الهجمات المرتدة».

وأضاف: «قدمنا أداءً جيداً للغاية على الصعيد الدفاعي، عندما لا تهتز شباكنا تزداد فرصنا في الفوز، ونحن حافظنا على نظافة شباكنا، وصنعنا الكثير من الفرص».

وحول ركلة الجزاء التي احتسبت لميسي وأحرز منها الهدف الأول قال: «لدينا قائمة طويلة من الأمور التي ندافع عنها لدرجة تمنعنا من الحديث عن هذا الأمر، هناك آخرون يتحدثون في هذا الشأن».

وأضاف: «نحاول فقط القيام بعملنا وتقديم مستوى جيد، أحياناً نحقق الفوز وأحيانا نخسر، ولكن دائماً يكون الحديث عن التحكيم عندما يفوز برشلونة، انها محاولة للتقليل من أحقيته بالفوز».