أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

داني ألفيس: كلما فاز برشلونة يتحدثون عن التحكيم

Google+ Print
داني ألفيس: كلما فاز برشلونة يتحدثون عن التحكيم داني ألفيس: كلما فاز برشلونة يتحدثون عن التحكيم

داني ألفيس

أكد مدافع برشلونة الإسباني داني ألفيس، اليوم، أن «الحديث يكون دائماً عن التحكيم كلما فاز برشلونة»، وذلك بعد الجدل المثار حول الهدف الأول الذي أحرزه نجم الفريق «الكاتالوني» ليونيل ميسي، في مرمى مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفيس في تصريحات صحفية بعد اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بهدفين من دون رد: «قدمنا مباراة رائعة، نعرف أننا إذا سيطرنا على المباراة سنصعب الأمور عليهم لأنهم غير معتادين على فريق يستحوذ على الكرة في شكل كبير، هنا الاعتماد يكون على الهجمات المرتدة».

وأضاف: «قدمنا أداءً جيداً للغاية على الصعيد الدفاعي، عندما لا تهتز شباكنا تزداد فرصنا في الفوز، ونحن حافظنا على نظافة شباكنا، وصنعنا الكثير من الفرص».

وحول ركلة الجزاء التي احتسبت لميسي وأحرز منها الهدف الأول قال: «لدينا قائمة طويلة من الأمور التي ندافع عنها لدرجة تمنعنا من الحديث عن هذا الأمر، هناك آخرون يتحدثون في هذا الشأن».

وأضاف: «نحاول فقط القيام بعملنا وتقديم مستوى جيد، أحياناً نحقق الفوز وأحيانا نخسر، ولكن دائماً يكون الحديث عن التحكيم عندما يفوز برشلونة، انها محاولة للتقليل من أحقيته بالفوز».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا