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«قطر» تكلف مكتب محاماة دولي لإنهاء طلبات لجوء قيادات الإخوان لبريطانيا

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«قطر» تكلف مكتب محاماة دولي لإنهاء طلبات لجوء قيادات الإخوان لبريطانيا «قطر» تكلف مكتب محاماة دولي لإنهاء طلبات لجوء قيادات الإخوان لبريطانيا

عاصم عبد الماجد

كشفت صحيفة العرب اللندنية أن قطر كلفت مكاتب محاماة في لندن لتولي عملية قبول البريطانية طلبات لجوء للعديد من القيادات الإخوانية المتواجدة في قطر، هربا من تبعات ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان في .

وأشارت المعلومات إلى أن أحد المكاتب هو مكتب “إيرفين ثانافي ناتاس” القانوني في لندن، المختص في قضايا حقوق الإنسان وقضايا الهجرة، ويتولى ترتيب أوراق لجوء عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، القياديين بالجماعة الإسلامية ومحمد محسوب، وأشرف بدر الدين، ومحمود حسين، وحمزة زوبع المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة.

ويقود العملية طيب على، وهو محام بريطاني من أصول هندية، عرف عنه وقوفه مع الإخوان ودفاعه عنهم في وسائل الإعلام البريطانية، كما أنه المحامي الذي تقدم بدعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد المشير عبدالفتاح وزير الدفاع.

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