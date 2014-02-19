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جمال مبارك من داخل القفص الزجاجي: مش سامعين يا فندم

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جمال مبارك من داخل القفص الزجاجي: مش سامعين يا فندم جمال مبارك من داخل القفص الزجاجي: مش سامعين يا فندم

19 فبراير 2014 | 10:58 صباحاً

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جمال وعلاء مبارك داخل القفص

جمال وعلاء مبارك داخل القفص

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين نظر أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه فى قضية “القصور الرئاسية.

وتم اثبات حضور المتهمين حيث نادى رئيس المحكمة على حسنى مبارك فأجاب “موجود “ثم نادى على جمال مبارك فأجاب موجود يافندم “كما أثبت حضور علاء مبارك الذى رد “موجود”.

كما أثبتت المحكمة حضور 4 متهمين مخلى سبيلهم  فى القضية .

وعندما بدء النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة قال جمال مبارك “مش سامعين يافندم “فأمر رئيس المحكمة بتعلية الصوت داخل القفص الزجاجى، ثم تكرر الأمر مرتين حتى استطاع المتهمين سماع أمر الإحالة

عاجل 2014-02-19

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