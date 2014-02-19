جلسة استثنائية برئاسة البابا تواضروس للتصويت على لائحة اختيار البطريرك الجديدة

قال القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة في بيان له اليوم إن لجنة ترشيحات البطريرك قامت بإعداد مسودة أولية للائحة، والتي تمت مناقشتها وصياغتها في جلستين تمهيديتين للمجمع المقدس برئاسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وقائماقام البطريرك السابق، بتكليف من البابا تواضروس الثانى في يومى 26 و27 ديسمبر الماضى”.

وقال بولس أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيعقد جلسة استثنائية غدا الخميس برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للتصويت على لائحة اختيار البطريرك الجديدة.

وأوضح البيان أن هذه الجلسة الاستثنائية للمجمع المقدس قد تم الاتفاق عليها في دورة اللجان المجمعية العادية السابقة لجلسة المجمع السابق، في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن المجمع المقدس يعقد اجتماعاته العادية مرتين في السنة قبل عيد حلول الروح القدس وبعد عيد جلوس البابا.

وأوضحت الكنيسة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج جلسة المجمع المقدس، في قاعة المؤتمرات الصحفية بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.