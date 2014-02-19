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منع دخول المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك لعدم حصولهم علي تصاريح

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منع دخول المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك لعدم حصولهم علي تصاريح منع دخول المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك لعدم حصولهم علي تصاريح

19 فبراير 2014 | 11:00 صباحاً

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أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة

قامت قوات الأمن المعنية بتأمين أولي جلسات القضية المعروفة اعلاميا بقصور الرئاسة والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وأخرين  .. بمنع المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك لعدم حملهم التصاريح الخاصة لدخول المحاكمة.

وحدث نوع من المشادة الكلامية بينهم وبين رجال الامن في محاولة منهم للدخول ولكن دون جدوي.

كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة علي ذمة القضية رقم 8897 الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية امام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واخرين ونسب اليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام.

وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى أمرت بادخال متهمين جدد واحالتها الى النيابة العامة مرة اخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لانه يمتنع قانونا نظر القضية امام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها .

2014-02-19

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