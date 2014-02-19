ولي العهد السعودي يلتقي إمبراطور اليابان

التقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للإمبراطور أكيهيتو.

وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز قد بدأ أمس زيارة إلى اليابان تلبية لدعوة من شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني وذلك ضمن جولة آسيوية بدأها بباكستان وتشمل كذلك الهند والمالديف.

وأكد ولي العهد أن زيارته لليابان تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وتهدف لتطوير وتنمية كافة أوجه العلاقة على المستوى الثنائي، بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين، مشددا على حرص المملكة العربية السعودية على استمرار التشاور والتنسيق مع اليابان في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما فيه مصلحة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وأعرب الأمير سلمان عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته لليابان في تطوير وتنمية أطر العلاقة بين البلدين لتعميق التعاون بينهما والتأكيد على حرص المملكة واهتمامها بذلك.

أ ش أ