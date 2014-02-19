كتائب «عبد الله عزام» تتبني تفجيري الضاحية الجنوبية

أعلنت كتائب “عبد الله عزام” بتبني تفجيري الضاحية الجنوبية ببيروت بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية منذ قليل.

ويذكر أن أعلن مدير الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة وقوع قتيلين وأكثر من 38 جريحا في التفجير الذي وقع في بئر حسن في الضاحية الجنوبية.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني – في بيان له – أنه يشارك في عملية المسح والإغاثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية 10 سيارات إسعاف و50 مسعفا.

وكانت معلومات أولية قد أفادت في وقت سابق اليوم بسقوط 4 قتلى و6 جرحى في الانفجار الذي وقع في منطقة بئر حسن بجنوب العاصمة اللبنانية بيروت.