RoboCop في المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي تراجع فيلم The Wolf of Wall Street حيث حصد 15 مليون دولار، وتراجع فيلم Frozen من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 18 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Beijing Love Story مباشرة في المرتبة الثالثة مع 25 مليون دولار. وتقدم الفيلم الكرتوني The LEGO Movie من المرتبة الخامسة الى الثانية بعد أن سجّل 27.7 مليون دولار، ليتقدم أيضاً فيلم RoboCop من المرتبة الثالثة الى الأولى حيث جمع 35 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Endless Love مباشرة في المرتبة الخامسة مع 13.3 مليون دولار، وتراجع الفيلم الكرتوني The Monuments Men من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 15 مليون دولار. ودخل فيلم RoboCop مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 21.5 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم About Last Night مباشرة في المرتبة الثانية مع 27 مليون دولار، واحتفظ فيلم The LEGO Movie بالمرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 48.8 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Winter’s Tale مباشرة في المرتبة الخامسة مع 10118 مشاهد، وشهدت المرتبة الرابعة دخول الفيلم الكرتوني Gladiators of Rome بعد أن شاهده 10156 مشاهد. وتراجع فيلم The LEGO Movie من المرتبة الثانية الى الثالثة حيث شاهده 20025 شخص، ودخل فيلم American Hustle مباشرة في المرتبة الثانية مع 21975 مشاهد، وبقي فيلم RoboCop في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 26659 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم Robocop الى المرتبة الخامسة مع 4805 مشاهد، ودخل فيلم Endless Love مباشرة في المرتبة الرابعة مع 5091 مشاهد. وتقدم فيلم The LEGO Movie من المرتبة الرابعة الى الثالثة حيث شاهده 5133 شخص، ودخل فيلم American Hustle مباشرة في المرتبة الثانية مع 6176 مشاهد، وبقي الفيلم اللبناني الكوميدي Neswen في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 7632 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Twelve Years A Slave حيث حصد 145 ألف جنيه، وتراجع فيلم Devil’s Due من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 269 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم "خطة جيمي" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 359 ألف جنيه. ودخل فيلم " سعيد كلاكيت " مباشرة في المرتبة الثانية مع 463 آلاف جنيه، وبقي فيلم "لا مؤاخذة" في المرتبة الأولى بعد أن حصد 986 ألف جنيه.