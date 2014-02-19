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رئيسة البرازيل تزور بابا الفاتيكان وتدعوه لحضور كأس العالم

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رئيسة البرازيل تزور بابا الفاتيكان وتدعوه لحضور كأس العالم رئيسة البرازيل تزور بابا الفاتيكان وتدعوه لحضور كأس العالم

بابا الفاتيكان فرانسيس

تتوجه رئيسة البرازيل ديلما روسيف، إلى إيطاليا، الخميس، لتلتقي بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في اليوم التالي، حسبما أفادت الرئاسة البرازيلية، الثلاثاء.

وتوجه «روسيف» خلال اللقاء الدعوة لبابا الفاتيكان، من أجل حضور فعاليات بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم، والتي تنطلق في 12 يونيو المقبل بالبرازيل.

وقالت «روسيف»، في تصريحات لوكالة الأنباء البرازيلية، «سأدعوه أيضًا لحضور كأس العالم، لأنه أحد مشجعي فريق سان لورنزو الأرجنتيني».

وتظل «روسيف» في العاصمة الإيطالية روما حتى مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في مراسم تنصيب أوراني جواو تيسبيستا، رئيس أساقفة ريو دي جانيرو إلى رتبة كاردينال.

وتغادر «روسيف» بعدها إيطاليا متجهة إلى بروكسل، لحضور فعاليات مؤتمر القمة السادس للاتحاد الأوروبي والبرازيل والمزمع عقده، الاثنين المقبل.

د ب أ

 

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