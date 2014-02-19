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بدء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة بالمستشفيات العامة لرفض قانون الكادر

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بدء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة بالمستشفيات العامة لرفض قانون الكادر بدء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة بالمستشفيات العامة لرفض قانون الكادر

دخل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، آلاف الأطباء والصيادلة العاملين بوزارة الصحة فى إضراب جزئى عن العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، اعتراضاً على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.

ويشمل الإضراب الجزئى على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية.

ولم يشمل الإضراب، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة، والملحّة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيم أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.

وأغلق الأطباء العيادات الخارجية وصيدلياتها فى عدد من المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة بالمستشفيات، فيما تواجد الأطباء بكثافة فى عدد من المستشفيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة لخدمة المرضى، وتخفيف وطأة غلق العيادات الخارجية بينما حرصت المستشفيات على توفير الأدوية العاجلة فى صيدليات الاستقبال والطوارئ.

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