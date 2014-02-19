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بان كي مون يعبر عن صدمته من تصاعد العنف في كييف

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بان كي مون يعبر عن صدمته من تصاعد العنف في كييف بان كي مون يعبر عن صدمته من تصاعد العنف في كييف

الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون

قال مارتن نيسيركي الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون عبر عن صدمته من تصاعد حدة التوتر في كييف. وجاء في بيان لنيسيركي نشر مساء الثلاثاء 18 فبراير أن الأمين العام يعبر عن صدمته وقلقه الشديد من تصعيد حدة التوتر في العاصمة الأوكرانية كييف والذي أدى إلى وقوع ضحايا.

ودعا بان كي مون الجانبين المتنازعين إلى مضاعفة جهودهما الهادفة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية بما فيها العفو عن الأشخاص الذين اعتقلوا على مشاركتهم في الاحتجاجات، وخروج المتظاهرين من المباني الحكومية.

ونقل نيسيركي عن بان دعوته إلى “استئناف الحوار في أسرع وقت من أجل التوصل إلى نتائج سريعة”.

وأضاف بحسب ما أفادت وكالة “روسيا اليوم” أن “منع استمرار زعزعة الاستقرار وسفك الدماء مهمة ذات أولية. ويجب على كل الأطراف أن تسعى إلى إعادة أوكرانيا إلى مجرى الازدهار والديمقراطية بأسرع وقت ممكن”.

 

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