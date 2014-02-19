أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هيئة الموانئ : وصول 66 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس‎

Google+ Print
هيئة الموانئ : وصول 66 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس‎ هيئة الموانئ : وصول 66 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس‎

موانىء البحر الأحمر

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم ما يزيد عن 66 ألف طن بضائع ، موضحا أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل ، صباح اليوم الأربعاء ، 6500 طن بوتجاز على متن السفينة ” ARZU JAZZ ” .

أضاف رئيس الهيئة فى بيان إعلامي ان ميناء الأدبية استقبل 50 ألف طن زيوت قادمة من شرق أسيا وميناء جدة السعودي على متن السفينة ” AES – TREZA “.

ووصل 17 ألف طن بضائع على متن سفينيتين ” HAG SIED – FLAWOR ” ، غادرت عبر ميناء بور توفيق ، و السفينة ” EGAPTION ” على متنها 12 ألف طن بضائع إلى .

موضحا أن الحركة الملاحية بجميع موانئ السويس والهيئة تسير بشكل طبيعي وجيد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً