هيئة الموانئ : وصول 66 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس‎

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم ما يزيد عن 66 ألف طن بضائع ، موضحا أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل ، صباح اليوم الأربعاء ، 6500 طن بوتجاز على متن السفينة ” ARZU JAZZ ” .

أضاف رئيس الهيئة فى بيان إعلامي ان ميناء الأدبية استقبل 50 ألف طن زيوت قادمة من شرق أسيا وميناء جدة السعودي على متن السفينة ” AES – TREZA “.

ووصل 17 ألف طن بضائع على متن سفينيتين ” HAG SIED – FLAWOR ” ، غادرت عبر ميناء بور توفيق ، و السفينة ” EGAPTION ” على متنها 12 ألف طن بضائع إلى السعودية .

موضحا أن الحركة الملاحية بجميع موانئ السويس والهيئة تسير بشكل طبيعي وجيد .