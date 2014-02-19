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مبارك يصل لأكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قضية “القصور الرئاسية”

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مبارك يصل لأكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قضية “القصور الرئاسية” مبارك يصل لأكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قضية “القصور الرئاسية”

مبارك

ذكر مصدر أمنى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قد وصل منذ قليل، بطائرة عسكرية تقله من المستشفى العسكرى بالمعادى، لأكاديمية الشرطة لمحاكمته  في اتهامه ونجليه  بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت  نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد واجهت مبارك  ونجليه  بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، فقاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى  قاموا بالاستيلاء  عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.

 

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