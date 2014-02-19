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مصدر أمنى بسانت كاترين: تكثيف أمنى للعثورعلى”محمد رمضان” والمصابين الثلاثة حالتهم مستقرة

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مصدر أمنى بسانت كاترين: تكثيف أمنى للعثورعلى”محمد رمضان” والمصابين الثلاثة حالتهم مستقرة مصدر أمنى بسانت كاترين: تكثيف أمنى للعثورعلى”محمد رمضان” والمصابين الثلاثة حالتهم مستقرة

المخرج محمد رمضان

أكد مصدر عسكرى بسانت كاترين  أن جارى الآن نقل الجثث الثلاثة إلى مكان تتمكن منه الطائرة الهبوط لنقلهم ، حيث لايسمح المكان المتواجدين به بنزول الطائرة لوجود انهيارات صحرية جيلدية بالمنطقة .

وأضاف المصدر نه تم  العثور على حالة الجثث الثلاثة الذين لقوا مصرعهم  وهم احمد عبد العظيم احمد 28 سنه وخالد السباعي 30 سنه وهاجر احمد21 سنه ، مضيفاً أنها سليمة ولم تتعرض لأذى مطلقا ولكنها متجمدة من العاصفة الثلجية، مؤكداً ان هناك تمشيط أمنى مكثف من جانب قوات الأمن للعثور على الشخص الثامن المفقود محمد رمضان .
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قال مصدر بمستشفى سانت كاترين ، ان حالة المصابين الثلاثة وهم يسرية منير28 سنة – إيهاب محمد عبد الرحيم 25 سنة – مها علواني21 سنة  - محمد فاروق 30 سنة  ، حالتهم مستقرة ، ورفضوا التحدث مع أحد . 
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