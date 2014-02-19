إقبال ملحوظ على تجميد الخلايا الجذعية للحبل السري

أكد الدكتور سعد أسود رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في المنطقة الطبية بمدينة العين أن هناك إقبالاً متزايداً على تجميد الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري للجنين، بهدف الاستفادة منها في علاج أكثر من 80 نوعا من الأمراض في مقدمتها أمراض نقص المناعة وبعض الأمراض السرطانية.

وأشار خلال كلمته في المنتدى الطبي الذي نظمه مركز كرايو سيف المختص في استخلاص وحفظ وعلاج خلايا الحبل السري الجذعية ، والذي أقيم في فندق روتانا بحضور عدد من الأطباء والطبيبات المختصين بأمراض النساء والتوليد، في مشافي مدينة العين أن الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري تعتبر مصدراً غنياً بالخلايا الجذعية التي تعتبر المكون الأساسي للجهاز المناعي والدم وأنسجة الأعضاء ،وبدأ الأطباء مؤخراً باستخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لعلاج الأمراض التي كانت تعالج سابقاً بزراعة نخاع العظم، مشيراً إلى أن الخلايا المولدة للدم والتي هي العنصر الأساسي لدم الحبل السري تستخدم في الطب لعلاج أكثر من 80 حالة مرضية تهدد حياة الإنسان، منها أنواع عديدة من أمراض السرطان والأمراض الوراثية وقصور الجهاز المناعي وأمراض الدم.

وأضاف انه تُجرى حاليًا أبحاث على دم الحبل السري لاستخدامه في الطب التجديدي، حيث يُمكن للخلايا الجذعية أن تُساعد على شفاء أو تجديد الخلايا لإصلاح الأنسجة وأدى هذا الفرع الجديد من الطب إلى أبحاث وتجارب سريرية عبر استخدام دم الحبل السري أدت بدورها لعلاج السكري الشبابي وفقدان السمع والشلل الدماغي وإصابات الدماغ وتعتبر الخلايا الجذعية فريدة من حيث تركيبها الوراثي مما يعتبر ميزة لتلك الخلايا عند الحاجة لها سواء للطفل أو لأحد أشقائه أو لأي فرد من أفراد الأسرة.

مزايا فريدة

أوضح الدكتور سعد أسود رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في المنطقة الطبية بمدينة العين أن الخلايا الجذعية تعتبر هي الخلايا الأولية للطفل، وهي تمثل العناصر الأساسية التي يتشكل منها الجهاز المناعي والدم وأنسجة الأعضاء، وتوجد هذه الخلايا في نخاع العظم، حيث أثبتت فائدتها في مجالات تجديد الدم والخلايا المناعية عند المرضى الذين تلقوا علاجاً كيميائياً بسبب السرطان.

وبدأ الأطباء في استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لمعالجة الأمراض التي كانت تُعالج من قبل بواسطة زراعة النخاع. وتمتلك خلايا دم الحبل السري صفات ومزايا فريدة مقارنة بمصادر الخلايا الجذعية الأخرى مثل نخاع العظم.