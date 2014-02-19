مؤسسة الإسعاف تنظم رحلة لموظفيها إلى بر أم القيوين

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رحلة برية إلى إمارة أم القيوين، في إطار مبادرات العصف الذهني، التي تطبقها المؤسسة للترفيه عن العاملين والتغيير وتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة.

وشارك في الرحلة 55 موظفاً ومسعفاً وإدارياً يتقدمهم المدير التنفيذي خليفة الدراي، ومدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري، ومدير إدارة الشؤون الطبية والفنية عمر السقاف، ورئيس قسم الشؤون الإدارية عيسى رضا، ومدير مكتب الشؤون القانونية خالد عبيدات، ومجموعة من المديرين ورؤساء الأقسام والفنيين.

ووصف المشاركون مبادرة المؤسسة بأنها جاءت في وقتها للخروج من ضغوط العمل والتغيير خاصة أن الهدف الأول من الرحلة هو الترفيه وقضاء وقت ممتع بصحبة الزملاء في جو أسري يتميز بروح الجماعة، بما يعزز استرجاع الحماسة والإقبال على العمل، والتخلص من التوترات النفسية. وأعرب المدير التنفيذي خليفة الدراي عن شكره لجميع الموظفين، الذين أسهموا في إنجاح الحدث وأبدى امتنانه لكل المشاركين.