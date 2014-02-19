انتحار جندي أميركي محكوما عليه بتهمتي القتل والاغتصاب في العراق

عثر على جندي أميركي سابق كان حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009 بتهمة قتل عائلة عراقية واغتصاب فتاة عام 2006، ميتا في زنزانته ويبدو على ما يظهر انه انتحر.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الاميركية ان ستيفن دايل غرين (28 عاما) توفي السبت في أريزونا (جنوب غرب). وعثر عليه حراس السجن فاقد الوعي الثلاثاء الماضي في زنزانته.

وأضاف المتحدث في بيان ان “مكتب التحقيقات الفيدرالي ابلغ بالأمر وان التحقيق الذي حصل اعتبر أن الحادث بمثابة انتحار”.

ووقعت الجريمة التي ارتكبها غرين في جنوب بغداد عام 2006، وبينما كان ثلاثة جنود أميركيين آخرين يغتصبون الواحد تلو الاخر فتاة في الـ14 من العمر، عمل غرين على نقله والديها وشقيقتها البالغة من العمر ست سنوات الى غرفة مجاورة وقتلهم ثم اغتصب الفتاة بدوره قبل ان يقتلها.