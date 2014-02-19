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القوات الاسرائيلية تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

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القوات الاسرائيلية تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة القوات الاسرائيلية تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

ارشيفية

فتحت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم “الأربعاء” نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال الاسرائيلى فتحت النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال غرب القطاع وكذلك قبالة سواحل مدينة غزة، كما أطلقت قذيفة باتجاه الشاطئ، دون أن تقع أي إصابات أو أضرار.

وكانت قوات الاحتلال توغلت الليلة الماضية بشكل محدود شرق بلدة “القرارة ” شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط غطاء كثيف لطائرات الاستطلاع ،وقامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين المتاخمة للشريط الحدودي.

 

أ ش أ

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