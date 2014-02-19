آلاف المتظاهرين في تايلاند يحاصرون مقر الحكومة المؤقت

حاصر متظاهرون مناهضون للحكومة فى بانكوك اليوم الأربعاء، المكتب المؤقت لرئيسة وزراء تصريف الأعمال ينجلوك شيناواترا غداة حملة للشرطة خلفت خمسة قتلى فى وسط المدينة.

وقاد سوتيب توجسوبان، الأمين العام للجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطى التى تنظم مظاهرات فى بانكوك منذ مطلع نوفمبر، قافلة تضم 200 سيارة إلى المكاتب المؤقتة للحكومة فى وزارة الدفاع التى تستخدمها منذ أن أغلقت لجنة الإصلاح الديمقراطى مقر الحكومة فى ديسمبر، وتوعد بتصعيد حملته لإرغام ينجلوك على الاستقالة فى أعقاب الحملة التى مارستها حكومتها على مواقع الاحتجاج التابعة له.

وحاولت الحكومة إعادة السيطرة على الحى المحيط بمقر الحكومة أمس، الثلاثاء، مما أدى لتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل شرطى وأربعة متظاهرين وما لا يقل عن 63 مصابا.